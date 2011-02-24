$250
Здравствуйте, Я выбрал макет для веб-сайта о Таиланде. Вы можете ознакомиться с ним здесь: http://bit.ly/ZpBtSe На основе этого макета я собираюсь создать 4 других. Каждая из частей будет посвящена ...
Баннеры1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Здравствуйте, Я выбрал макет для веб-сайта о Таиланде. Вы можете ознакомиться с ним здесь: http://bit.ly/ZpBtSe На основе этого макета я собираюсь создать 4 других. Каждая из частей будет посвящена ...
Здравствуйте, Есть простой сайт, сделанный индусами с использованием проприетарных javascript методов под Internet Explorer (смотреть только в IE): http://www.wordlinktranslation.co.uk/ Нужно переписать его на Flash. Php скрипты для двух форм имеются. ...