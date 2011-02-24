web4world

Артем web4world

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Логотипы, баннеры для сайта о Таиланде.

    $250

    Здравствуйте, Я выбрал макет для веб-сайта о Таиланде. Вы можете ознакомиться с ним здесь: http://bit.ly/ZpBtSe На основе этого макета я собираюсь создать 4 других. Каждая из частей будет посвящена ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой сайт на Flash

    $100

    Здравствуйте, Есть простой сайт, сделанный индусами с использованием проприетарных javascript методов под Internet Explorer (смотреть только в IE): http://www.wordlinktranslation.co.uk/ Нужно переписать его на Flash. Php скрипты для двух форм имеются. ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$160
10 баллов
12 лет назад
Логотипы, баннеры для сайта о Таиланде.
Исключительно вежливый и приятный заказчик, четкая и внятная схема работы (и оплаты :)), все конструктивно и в хорошем настрое. Рада сотрудничеству.
Отличный исполнитель, приятный в общении. Все задания выполнены в срок и в хорошем качестве. Без разговоров были выполнены все необходимые правки. Рекомендую!
Ответный отзыв
mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Простой сайт на Flash
JavaScriptPHP
Очень хороший и позитивный закзачик. Оплата в срок как договаривались. Работй остался доволен.
Все было выполнено качественно и в срок. Затем был проведен бесплатный, так сказать гарантийный, багфиксинг. Выполненной работой доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв