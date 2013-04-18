Сделать 3 баннера

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Завершен3 заявки196 просмотров

Есть рекламный исходник. Формат Corel Draw. Содержит фото товаров.

Необходимо сделать 3 баннера различного формата для веб. 2 горизонтальных, один вертикальный. Подробнее в личку.

Оплата на вебмани по факту утверждения. Работаем быстро, тянуть смысла нет.

Прошу указывать стоимость за 3 баннера. И желательно ссылку на портфолио. Приветствуются желающие исполнители начать работу сегодня.

12 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад
$20
1 день
Первый баннер выполнен быстро. Также быстро внесены правки на следующий день и разработаны, утверждены остальные баннера. Советую как ответственного оперативного исполнителя.
Грамотный заказчик и вежливый человек. Четкое задание и быстрая оплата. Буду рад продолжить сотрудничество. Спасибо, Александр.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад

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