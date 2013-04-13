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Баннер для музыкальной премии ТОПХИТ
Техзадание на баннер и макет пригласительного билета для
TOP HIT MUSIC AWARDS 2013
1. Баннер - размеры 992х392; 557х220 (основной); 422x167; тип – html5 и (или) flash
2. Баннер должен быть мощным, объёмным, ярким запоминающимся по визуальным решениям
3. Используются логотипы tophit.ru, Top Hit Music Awards, клуба The Artist
4. Баннер, раскадровка:
4.1 На фоне имён артистов, перечисленных в 4.7 и из этого фона с именами на весь кадр «возникает» объёмный логотип tophiut.ru
4.2 «Камера» быстро приближается к логотипу, он увеличивается в размерах, уже не влезает в кадр, и мы как бы проникаем внутрь материала, из которого сделаны буквы
4.3 слева направо двигаются бесконечные последовательности единиц и нулей; их много, они на разном расстоянии от зрителя, разного размера и они двигаются с разной скоростью
4.4 «Камера» «выхватывает» из последовательности единиц и нулей пару цифр – 10, которая увеличивается на весь экран и справа к ней добавляется надпись «years»
4.5 Надпись «10 years» «отъезжает» от зрителя и снизу к ней добавляется надпись
«connecing music&media»
4.6 Из пространства за спиной зрителя и как бы сквозь него в кадр двигается огромный анимированный объёмный логотип Top Hit Music Awards, который, в свою очередь, «отъезжает» от зрителя дальше, влево и верх, справа от него в это время добавляется анимированный логотип клуба «The Artist», а снизу появляется дата «25 апреля»
4.7 Логотипы становятся ещё меньше и «жмутся» в левый и правый верхние углы, надпись «25 апреля» смещается дальше вниз, к дате через запятую добавляется адрес «Рочдельская, 15/44», одновременно страница быстро заполняется именами звёзд (появляются по 2-3 сразу): 5sta Family, A'Studio, DJ Smash, Elvira T, Morandi, Алексей Остудин, Винтаж, Градусы, Дима Билан, Дмитрий Колдун, Дискотека "Авария", Доминик Джокер, Заза Наполи, Ева Польна, Ёлка, Иракли, Оксана Фёдорова, Олег Нестеров и Мегаполис, Митя Фомин, Полина Гагарина, Филипп Киркоров
4.8 На фоне имён артистов, перечисленных в 4.7 и из этого фона с именами на весь кадр «возникает» объёмный логотип tophiut.ru… И ТАК ДАЛЕЕ
5. Пригласительный, макет: на тёмно синем фоне большой, объёмный логотип Top Hit Music Awards, а вокруг него – имена артистов-участников церемонии: 5sta Family, A'Studio, DJ Smash, Elvira T, Morandi, Алексей Остудин, Винтаж, Градусы, Дима Билан, Дмитрий Колдун, Дискотека "Авария", Доминик Джокер, Заза Наполи, Ева Польна, Ёлка, Иракли, Оксана Фёдорова, Олег Нестеров и Мегаполис, Митя Фомин, Полина Гагарина, Филипп Киркоров
как пример лого 3 d http://www.youtube.com/watch?v=-uc4SwUzhp0
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