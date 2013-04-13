Создание flash-баннера

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок138 просмотров

Необходимо создать flash-баннер размера 984x80 . который должен размещаться на www.06562.com.ua (вместо баннера "место для вашей рекламы" под хедером) и будет вести на сайт kartas-reklama.com. Баннер должен отображать тематику сайта на который будет вести, привлекать внимание и гармонично смотреться на сайте , где будет размещаться. Баннер должен корректно отображаться, в IE 7+, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

12 лет назад
alexey_vishnyov
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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