Для 2-х интернет магазинов нужен внештатный дизайнер — работа есть каждую неделю Оплата сдельная. Ищу человека на долговременное сотрудничество. Требования: - умение рисовать продающие ...
Создание flash-баннера
Необходимо создать flash-баннер размера 984x80 . который должен размещаться на www.06562.com.ua (вместо баннера "место для вашей рекламы" под хедером) и будет вести на сайт kartas-reklama.com. Баннер должен отображать тематику сайта на который будет вести, привлекать внимание и гармонично смотреться на сайте , где будет размещаться. Баннер должен корректно отображаться, в IE 7+, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
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