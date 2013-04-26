Шапки и баннеры для сайта ru-systems.ru

Задача:

для главной страницы сайта ru-sistems.ru (впоследствии переедет на ru-systems.ru) сделать слайды для слайдера. Слайдов будет 5. На каждом текст и изображение:

1. Крупный текст: [Оценка рентабельности.]. Текст поясняющий: [Выявляет, какое направление деятельности «кормит бизнес», а какое «пьет кровь», позволяет оценивать структуру рентабельности предприятия.]. Должен быть изображен респектабельный мужчина, похожий на "русского" директора завода.

2. Крупный текст: [Управленческий баланс]. Поясняющий текст: [Позволяет тотально контролировать все активы и пассивы компании, дает возможность отслеживать финансовую устойчивость предприятия]. Должна быть изображена улыбающаяся женщина славянской внешности на фоне чего-то. напоминающего баланс (только не весы!!)

3. Крупный текст: [Управление денежными потоками]. Поясняющий текст: [Помогает бороться с «кассовыми разрывами» и контролировать платежеспособность бизнеса] Должна быть изображена симпатичная женщина - финансовый директор

4. Крупный текст: [Консолидация данных]. Поясняющий текст: [Позволяет свести всю информацию в одну базу и получить итоговую информацию по предприятию]. Должен быть изображен программист - айтишник в своей профессиональной среде

5. Крупный текст: [Центры финансовой ответственности]. Поясняющий текст: [Раздельный учет расходов, доходов и прибыли по подразделениям (ЦФО) реализован в виде простого и эффективного механизма]. Должна быть изображена группа людей: мужчины, женщины, представляющие собой начальников отдела.