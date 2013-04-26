Шапки и баннеры для сайта ru-systems.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка88 просмотров

Задача:

для главной страницы сайта ru-sistems.ru (впоследствии переедет на ru-systems.ru) сделать слайды для слайдера. Слайдов будет 5. На каждом текст и изображение:

1. Крупный текст: [Оценка рентабельности.]. Текст поясняющий: [Выявляет, какое направление деятельности «кормит бизнес», а какое «пьет кровь», позволяет оценивать структуру рентабельности предприятия.]. Должен быть изображен респектабельный мужчина, похожий на "русского" директора завода.

2. Крупный текст: [Управленческий баланс]. Поясняющий текст: [Позволяет тотально контролировать все активы и пассивы компании, дает возможность отслеживать финансовую устойчивость предприятия]. Должна быть изображена улыбающаяся женщина славянской внешности на фоне чего-то. напоминающего баланс (только не весы!!)

3. Крупный текст: [Управление денежными потоками]. Поясняющий текст: [Помогает бороться с «кассовыми разрывами» и контролировать платежеспособность бизнеса] Должна быть изображена симпатичная женщина - финансовый директор

4. Крупный текст: [Консолидация данных]. Поясняющий текст: [Позволяет свести всю информацию в одну базу и получить итоговую информацию по предприятию]. Должен быть изображен программист - айтишник в своей профессиональной среде

5. Крупный текст: [Центры финансовой ответственности]. Поясняющий текст: [Раздельный учет расходов, доходов и прибыли по подразделениям (ЦФО) реализован в виде простого и эффективного механизма]. Должна быть изображена группа людей: мужчины, женщины, представляющие собой начальников отдела.

12 лет назад
kuboa
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$450
3 дня
Работой Ксении очень довольны. Она не только в срок выполнила все, что мы от нее просили, но и безропотно и качественно вносила коррективы в уже сделанную работу. Большинство дизайнеров могут сделать один качественный вариант, но если заказчику, по каким-либо причинам, не нравится что-то, то дизайнер вносит правки только формально, без творческой инициативы. В результате второй вариант всегда хуже первого, а третий, как правило - откровенная халтура. С Ксенией ситуация обстоит совершенно иначе. Когда мы попросили её исправить некоторые детали на сладйах, она повела себя как настоящий профессионал и творчески переработала наши "замечания", создав отличное визуальное воплошение наших идей. В общем, большое Ксении спасибо, рекомендуем её услуги всем, кому нужен профессианальный дизайн, а не ширпотреб для магазина автозапчастей.
Хороший проект, удобное и предельно ясное ТЗ, оплата в срок и своевременная обратная связь от заказчика. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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