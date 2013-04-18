Статический баннер 120х110

Необходимо разработать небольшой статический баннер размером 120х110. Формат: PNG или JPG.

Желательно, чтобы он бросался в глаза.

На баннере должен быть следующий текст: "Оставить отзыв на Паяльнике" и логотип сайта (см. прикрепленный файл)

Срок исполнения после принятия заказа - 4-5 дней.

На выходе: PSD файл с файлом шрифта (если его нет в стандартной системе win7)

Оплата только Яндекс.Деньгами.