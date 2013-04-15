Создать 4 банера для сайта Http://cv-cover.ru. Особых критерий к банерам нет (на ваше усмотрение).Тематику посморите на сайте. Нужен именно БАНЕР в GIF формате. Баннер 200x300 px Баннер 468x60 ...
Флеш-баннер
Нужно изготовить флеш баннер
размер 650х60
срок: 1 день
принимаю заявки с потфолио ваших работ
Заявки фрилансеров
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