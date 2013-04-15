Сделать баннер для яндекса

# 1 — $ 50

Итак из прилагаемого материала необходимо сделать медийно—контекстный баннер http://help.yandex.ru/bayan/?id=1023934#1023935

Требования: 25 КБ для баннера 200х300 пикселей

Рекламный баннер должен иметь видимые границы или быть обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона.

Сейчас это выглядит вот так http://clip2net.com/s/4vkydd

Необходимо сделать заметный, кликабельный баннер (

ну например лампочки зажигаются в волосах у бабули. — это одна из идей, может у Вас будут свои)

Баннер может быть или просто одной картинкой или допустим в формате gif (пример http://svetodom.ru/mkb-4.gif)

Материал доступен по ссылке: http://www.sendspace.com/file/ttr5yx