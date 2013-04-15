Нужно изготовить флеш баннер размер 650х60 срок: 1 день принимаю заявки с потфолио ваших работ
Нарисовать баннер и добавить его на сайт
Необходимо нарисовать самый простейший незамысловатый банер-купон с надписью " 10 % скидка" , добавить пояснение при каких условиях действует, должна быть возможность эту картинку увеличить чтобы распечатать или сохранить на телефон. Сделать нужно максимально быстро.
Сколько может такая работа стоить не знаю, поэтому жду адекватных предложений.
Адрес сайта, где нужно разместить купон: www.autoservice-s1.ru
Заявки фрилансеров
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