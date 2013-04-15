Нарисовать баннер и добавить его на сайт

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходимо нарисовать самый простейший незамысловатый банер-купон с надписью " 10 % скидка" , добавить пояснение при каких условиях действует, должна быть возможность эту картинку увеличить чтобы распечатать или сохранить на телефон. Сделать нужно максимально быстро.

Сколько может такая работа стоить не знаю, поэтому жду адекватных предложений.

Адрес сайта, где нужно разместить купон: www.autoservice-s1.ru

12 лет назад
neon_xt
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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