Необходимо написание текстов для сайта штор.
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо раскрутить группу "ВКонтакте" в рамках одного региона. Тематика: автосервисСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо грамотно отредактировать существующее малопродуктивное объявление в Яндекс.Директ, чтобы оно работало правильно, плодотворно и приносило клиентов.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
1. Необходимо создать сайт для салона штор. 2. Вкладки: Главная, услуги, шторы, карнизы, аксессуары, контакты, отзывы, акции 3. На главную страницу добавить купон со скидкой, сделать возможность его распечатать и сохранить в ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать самый простейший незамысловатый банер-купон с надписью " 10 % скидка" , добавить пояснение при каких условиях действует, должна быть возможность эту картинку увеличить чтобы распечатать или сохранить на телефон. Сделать нужно максимально ...Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
1. Необходимо создать сайт для салона штор. 2. Вкладки: Главная, услуги, шторы, карнизы, аксессуары, контакты, отзывы, акции 3. На главную страницу добавить купон со скидкой, сделать возможность его распечатать и сохранить в ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходима разработка логотипа для интернет-магазина автозапчастей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо продвижение сайта http://www.autoservice-s1.ru по Туле и Тульской областиПоисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин автозапчастей. Желательно магазин на шаблонном дизайне Joomla. Возможные аналоги: http://www.1001z.ru, http://www.autodoc.ru, http://www.agaparts.ru Необходимо , чтобы в интернет-магазине анализировалась информация о наличии позиций запчастей с сайта next-auto.pro, а также ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад