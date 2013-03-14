neon_xt

Кристина neon_xt

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

novatop
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа для магазина автозапчастей
Порядочный заказчик, четкое техническое задание, корректные поправки, главное- своевременная и полная оплата. Приятно было работать, надеюсь продолжить сотрудничество и далее.
Хорошая работа! Быстрое и качественное исполнение! Андрей мгновенно учитывал и исполнял все пожелания по заказу! Большое спасибо! Будем сотрудничать дальше!
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