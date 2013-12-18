Продвинуть группу ВК

Необходимо заполнить группу Вконтакте спортивной тематики живыми участниками (не ботами и не пустыми аккаунтами). Группа новая, без участников пока. Участники нужны только из одного города - Тольятти. Сообщите цену за 1000 вступивших. Если есть ...