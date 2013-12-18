Привлечение людей в группу ВКонтакте

Добрый день! Ищем исполнителя на привлечение людей в группу. Тематика: доставка товаров (мягкие игрушки) по заявкам через группу. Ориентировочным целевым показателем участников является 500 реальных человек из основного города группы и близлежащих (всю информацию предоставим). Не сильно интересно наполнение группы медиаконтентов (аудио, видео). Также не нужен частый постинг - 1 пост в 2 дня будет достаточным. Интересуют предложения с ориентированием на долгосрочное сотрудничество, т.к. это не единственное направление нашей деятельности.