Продвижение услуги аренда и продажа караоке, звука, света в SMM. Есть лендинг kus5.com.ua - нужно на него направить максимальное кол-во целевых клиентов. Готов платить за конкретный результат. Без гарантий не работаю. За ...
Привлечение людей в группу ВКонтакте
Добрый день! Ищем исполнителя на привлечение людей в группу. Тематика: доставка товаров (мягкие игрушки) по заявкам через группу. Ориентировочным целевым показателем участников является 500 реальных человек из основного города группы и близлежащих (всю информацию предоставим). Не сильно интересно наполнение группы медиаконтентов (аудио, видео). Также не нужен частый постинг - 1 пост в 2 дня будет достаточным. Интересуют предложения с ориентированием на долгосрочное сотрудничество, т.к. это не единственное направление нашей деятельности.
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