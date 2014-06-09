Консультация по продвижению групп ВК.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки155 просмотров

У важаемые фрилансеры, нужна качественная информация по продвижению групп вконтакте. Жду Ваших предложений.

11 лет назад
pavellogo
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ssukonkin
Сергей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ssukonkin
Сергей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад