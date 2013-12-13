Создание/ведение групп в соц.сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка90 просмотров

Создание/ведение групп с соц.сетях. (в вконтакте,фейсбуке,одноклассниках,твиттере)

11 лет назад
maklun
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$120
30 дней

Заявки фрилансеров

vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад