Требуется постоянный Администратор в группу http://vk.com/club45752130 Для продвижения статьями, постами и т.д. От вас цена за месяц и ваши шаги по продвижению указанного выше сообщества
Анализ и исследование в интернет-маркетинге
Новому информационному порталу требуются специалисты в области интернет-маркетинга. Работа на постоянной основе…
Первоначальные задачи для исполнителя:
- проведение исследований и подготовка соответствующих аналитических материалов;
- разработка PR-стратегий;
- написание пресс-релизов и прочих информационных материалов в области интернет-маркетинга;
- оценка и анализ эффективности конкретных маркетинговых мероприятий;
- консультирование по отдельным вопросам.
Требование к кандидату: умение анализировать и грамотно доносить свои мысли; успешный опыт управления контекстными, медийными или маркетинговыми рекламными кампаниями; также желателен опыт работы с маркетинговыми кампаниями в сфере медицины.
В откликах оставляйте:
- пример лучшей работы (предпочтительно, чтобы это был отчет об исследовании);
- стоимость работы (о ценах прекрасно осведомлены, не нужно озвучивать неоднозначные цифры!);
- обязательно skype.
Несколько исполнителей выберу в течении одной-двух недель, каждый кандидат должен быть готов к тому, что ему могут предложить пройти собеседование по скайпу, поэтому если Вы «не в теме» - не тратьте время!
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