Анализ и исследование в интернет-маркетинге

Новому информационному порталу требуются специалисты в области интернет-маркетинга. Работа на постоянной основе…

Первоначальные задачи для исполнителя:

- проведение исследований и подготовка соответствующих аналитических материалов;

- разработка PR-стратегий;

- написание пресс-релизов и прочих информационных материалов в области интернет-маркетинга;

- оценка и анализ эффективности конкретных маркетинговых мероприятий;

- консультирование по отдельным вопросам.

Требование к кандидату: умение анализировать и грамотно доносить свои мысли; успешный опыт управления контекстными, медийными или маркетинговыми рекламными кампаниями; также желателен опыт работы с маркетинговыми кампаниями в сфере медицины.

В откликах оставляйте:

- пример лучшей работы (предпочтительно, чтобы это был отчет об исследовании);

- стоимость работы (о ценах прекрасно осведомлены, не нужно озвучивать неоднозначные цифры!);

- обязательно skype.

Несколько исполнителей выберу в течении одной-двух недель, каждый кандидат должен быть готов к тому, что ему могут предложить пройти собеседование по скайпу, поэтому если Вы «не в теме» - не тратьте время!