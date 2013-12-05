Набрать живых подписчиков в публичную страницу.

Задачи:

Необходима всеми разрешенными способами таргетированая раскрутка ( женщины от 18 до 50, Москва и Мос. Обл.) публичной страницы интернет-магазина женского пальто, нужны исключительно ЖИВЫЕ подписчики. Для начала 10000 подписчиков. Со свой стороны гарантирую своевременную оплату и конкретно поставленные задачи, фронт работы обеспечен. Так же требуется составить меню для паблика и приветствуются наилучшие способы пиара, руководствуясь вашим опытом.

Сайт www.pinkweather.ru

Паблик vk.com/pinkweather

Кто нам требуется:

Фрилансер с опытом легальной раскрутки, не менее 1000 подписчиков.

Ответственный, исполнительный, активный, желание работать.

С нас:

Своевременная оплата

Хороший фронт работы

Условия:

Мы обговариваем цену, сроки, объемы.

Оплата

Оплата по результату, возможно с периодичность за каждую 1000 подписчиков. Электронными всевозможными способами, что Вы предложите, либо наличный расчет.