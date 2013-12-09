Сделать меню для группы Вконтакте

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки147 просмотров

Необходимо сделать красивое меню для группы Вконтакте. Меню должно по оформлению соотноситься с сайтом самого интернет-магазина.

Пункты меню будут озвучены исполнителю. Проект простой, быстрый.

11 лет назад
Savage_woman
Наталья 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$6
1 день
Работа сделана очень оперативно и качественно. Все изменения вносились очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Работа прошла на одном дыхании. Трудностей не возникало, оплата своевременно и по договору. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад