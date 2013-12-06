Требуется специалист по продвижению нового проекта

Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках. По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе. ...