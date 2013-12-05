Набрать живых людей в группу ВКонтакте

О группе:

Недавно создана группа для туристического агентства. В группе есть живые люди. Группу создавала и веду сама. Каждый день менеджеры выкладывают интересные туристические предложения для участников группы. Цель создания группы- продажа туристических услуг.

Что вам делать:

- Набирать РЕАЛЬНЫХ живых людей в группу. Любым способом, главное чтобы группу не закрыли. Для начала 5000- 6000 человек. Далее чем больше, тем лучше.

- Отчет о проделанной работе (сколько было людей "до", сколько стало "после" )

- Предлагать лучшие способы пиара группы исходя из своего опыта.

Кто нам требуется:

- Фрилансер с опытом работы по набору людей в группу не менее 1000 человек.

- Активный, ответственный , креативный , желающий работать на результат.

Условия:

Мы обговариваем с вами цену. Согласовываем с вами объем работы.

Оплата:

Оплата по результату работы (вы приводите обговоренное количество людей- мы оплачиваем).

P.S. Есть еще одна группа ВКонтакте, тоже своя. В ней на данный момент 912 человек. Группу ведем сами. По результатам работы имеется возможность приводить людей в данную группу.