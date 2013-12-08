Задачи: Необходима всеми разрешенными способами таргетированая раскрутка ( женщины от 18 до 50, Москва и Мос. Обл.) публичной страницы интернет-магазина женского пальто, нужны исключительно ЖИВЫЕ подписчики. Для начала 10000 подписчиков. ...
Исполнитель для продвижения проекта в соц. сетях
Ищем активного и целеустремлённого человека, хорошо ориентирующегося в социальных сетях, для удалённой работы по онлайн-продвижению нашего проекта.
Опыт работы в поиске рекламодателей не обязателен, но очень приветствуется. Также желательно (но опять же, не обязательно) наличие iPad.
Что требуется:
- Работа с аккаунтами в 4-5 социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, возможно, ещё какие-то), новые постинги каждый день плюс привлечение новых друзей/фолловеров.
- Регистрация и участие в нескольких специализированных форумах.
- Поиск рекламодателей (в онлайне) с получением процента от проданной рекламы.
Заявки фрилансеров
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