Исполнитель для продвижения проекта в соц. сетях

Ищем активного и целеустремлённого человека, хорошо ориентирующегося в социальных сетях, для удалённой работы по онлайн-продвижению нашего проекта.

Опыт работы в поиске рекламодателей не обязателен, но очень приветствуется. Также желательно (но опять же, не обязательно) наличие iPad.

Что требуется:

- Работа с аккаунтами в 4-5 социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, возможно, ещё какие-то), новые постинги каждый день плюс привлечение новых друзей/фолловеров.

- Регистрация и участие в нескольких специализированных форумах.

- Поиск рекламодателей (в онлайне) с получением процента от проданной рекламы.