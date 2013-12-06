Создание и продвижение группы (Оптика) Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок184 просмотра

Необходимо создание группы Вконтакте и ее реальное продвижение. Тематика оптика.

Интересуют расценки.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров