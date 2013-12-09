Требуется администратор социальных сетей

Требуется администратор соц. сетей для продвижения моего мобильного приложения.

Суть приложения :

Бесплатные розыгрыши - от денег на телефон , до реальных призов

Цель приложения:

Привлечение подписчиков

Список обязанностей администратора:

- Создать и оформить группы в ВК, ФБ и ОК

- Постоянно выкладывать интересный контент - текстовый, аудио, видео и др.

- Модерировать группу - убирать спам, отвечать на какие-то вопросы, создавать опросы и темы для обсуждения, делать акции, конкурсы

- Рекламировать группу (партнериться с другими группами, рекламироваться на сторонних сайтах, делать платную рекламу в социальной сети и на других платформах).

- Постоянно улучшать показатели группы, оформление материалов.

Очень важно, чтобы вы:

- Были про активны - постоянно стремились развиваться, выкладываться на 100 %, улучшали свои результаты

- были ответственны и относились к проекту, как к личному

Проект мы начинаем с нуля и группы пока не существуют. Нужно будет их оформить.

Первый месяц - пристрельный. Если нас и вас все устраивает, то работаем дальше.

Если вам интересно данное предложение, ответьте на следующие вопросы:

- опишите ваши ожидания по оплате труда (можно описать подробно, сколько будете работать, что делать за какую оплату)

- Сколько можете набрать целевых людей в группу за первый месяц своими силами без привлечения доп. инвестиций

- Как бы вы распорядились 5000 рублей, выданных на рекламу

- Ваш примерный план по развитию наших групп на ближайший месяц

- Ваши лучшие достижения при администрировании групп, ссылки на ваши группы