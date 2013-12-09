Необходимо создание группы Вконтакте и ее реальное продвижение. Тематика оптика. Интересуют расценки.
Требуется администратор социальных сетей
Требуется администратор соц. сетей для продвижения моего мобильного приложения.
Суть приложения :
Бесплатные розыгрыши - от денег на телефон , до реальных призов
Цель приложения:
Привлечение подписчиков
Список обязанностей администратора:
- Создать и оформить группы в ВК, ФБ и ОК
- Постоянно выкладывать интересный контент - текстовый, аудио, видео и др.
- Модерировать группу - убирать спам, отвечать на какие-то вопросы, создавать опросы и темы для обсуждения, делать акции, конкурсы
- Рекламировать группу (партнериться с другими группами, рекламироваться на сторонних сайтах, делать платную рекламу в социальной сети и на других платформах).
- Постоянно улучшать показатели группы, оформление материалов.
Очень важно, чтобы вы:
- Были про активны - постоянно стремились развиваться, выкладываться на 100 %, улучшали свои результаты
- были ответственны и относились к проекту, как к личному
Проект мы начинаем с нуля и группы пока не существуют. Нужно будет их оформить.
Первый месяц - пристрельный. Если нас и вас все устраивает, то работаем дальше.
Если вам интересно данное предложение, ответьте на следующие вопросы:
- опишите ваши ожидания по оплате труда (можно описать подробно, сколько будете работать, что делать за какую оплату)
- Сколько можете набрать целевых людей в группу за первый месяц своими силами без привлечения доп. инвестиций
- Как бы вы распорядились 5000 рублей, выданных на рекламу
- Ваш примерный план по развитию наших групп на ближайший месяц
- Ваши лучшие достижения при администрировании групп, ссылки на ваши группы
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