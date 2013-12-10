Раскрутка группы до 25к подписчиков.

Просто дать ссылку на сайт и поддержать беседу несколькими сообщениями с ответившими. Разумеется тема не должна противоречить правилам форума чтобы её не удалили. Ссылка должна остаться в архивах форума и быть индексируемой. Готов адекватно платить. ...