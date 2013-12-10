Нужен специалист для создания страничек с дальнейшем сопровождением Вконтакте , фейсбуке и Google+ . Тема : " мебель своими руками"
Раскрутка группы до 25к подписчиков.
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Есть группа http://vk.com/megafonbashkortostan
Почти оформленная, не хватает меню. Ее нужно раскрутить до 25к подписчиков.
Критерии:
Живые, таргетинг - Башкортостан.
В ответе пожалуйста цена, срок? Опыт подобных проектов естественно будет плюсом.
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