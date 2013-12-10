Раскрутка группы до 25к подписчиков.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок174 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Есть группа http://vk.com/megafonbashkortostan

Почти оформленная, не хватает меню. Ее нужно раскрутить до 25к подписчиков.

Критерии:

Живые, таргетинг - Башкортостан.

В ответе пожалуйста цена, срок? Опыт подобных проектов естественно будет плюсом.

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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