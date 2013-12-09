Продвижение интернет магазина на shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок145 просмотров

Жду предложений по комплексу услуг заказчиков много работы тоже много.

Привести примеры выполненных работ опыт не менее 6 месяцев.

Внимание! написание текстов, ядро, оптимизацию кода и мета делаю сам

Интересны услуги по типу как соцсигналы и другие сео услуги

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров