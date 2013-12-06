Постинг на посещ. форумах с прокачаных аккаунтов

Просто дать ссылку на сайт и поддержать беседу несколькими сообщениями с ответившими. Разумеется тема не должна противоречить правилам форума чтобы её не удалили. Ссылка должна остаться в архивах форума и быть индексируемой. Готов адекватно платить. У кого есть что предложить - пишите. Выберу соответственно не одного и не двух, а много человек, если таковые найдутся. Оплата будет только по факту выполнения, и никакого массового спама по пустым заброшенным форумам. Только штучная умелая работа.