Постинг на посещ. форумах с прокачаных аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок91 просмотр

Просто дать ссылку на сайт и поддержать беседу несколькими сообщениями с ответившими. Разумеется тема не должна противоречить правилам форума чтобы её не удалили. Ссылка должна остаться в архивах форума и быть индексируемой. Готов адекватно платить. У кого есть что предложить - пишите. Выберу соответственно не одного и не двух, а много человек, если таковые найдутся. Оплата будет только по факту выполнения, и никакого массового спама по пустым заброшенным форумам. Только штучная умелая работа.

11 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров