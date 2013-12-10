Специалист по соц. сетям

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок187 просмотров

Нужен специалист для создания страничек с дальнейшем сопровождением Вконтакте , фейсбуке и Google+ . Тема : " мебель своими руками"

11 лет назад
mebeks
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров