Cоздать в Твиттере и Фейсбуке страницы

Ищем активного и целеустремлённого человека, хорошо ориентирующегося в социальных сетях, для удалённой работы по онлайн-продвижению нашего проекта. Опыт работы в поиске рекламодателей не обязателен, но очень приветствуется. Также желательно (но опять же, ...