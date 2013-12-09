Cоздать в Твиттере и Фейсбуке страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходимо создать в Твиттере и Фейсбуке страницы для публикаций новостей о зарубежном сайте, а также провести первичное наполнение.

Владение английским языком обязательно.

Сроки 1 день.

11 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров