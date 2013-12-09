Жду предложений по комплексу услуг заказчиков много работы тоже много. Привести примеры выполненных работ опыт не менее 6 месяцев. Внимание! написание текстов, ядро, оптимизацию кода и ...
Cоздать в Твиттере и Фейсбуке страницы
Необходимо создать в Твиттере и Фейсбуке страницы для публикаций новостей о зарубежном сайте, а также провести первичное наполнение.
Владение английским языком обязательно.
Сроки 1 день.
Заявки фрилансеров
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