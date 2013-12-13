Нужны люди в группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок124 просмотра

Здравствуйте.

Нужно 10 тыс живых людей по офферам в группу: vk.com/cheldip74

Сейчас в группе 22885 чел.

Интересует срок - цена.

Оплата либо по факту,либо сбр.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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