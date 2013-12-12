Ищу постера по форумам и блогам

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок139 просмотров

Скрытый маркетинг, скрытая реклама,постинг по форумам,блогам и т.д.

Ищу человека или команду, кто может и умеет заниматься скрытым маркетингом (форумы, соц сети, блоги и т.д.).

Тематика роды и беременность

Много постоянной работы,

Бюджет 10 центов за пост.

11 лет назад
andreyepshteyn
58 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров