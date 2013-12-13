Ведение группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок169 просмотров

Ведение группы Вконтакте, туристической тематики. Наполнение от 3-х постов в день. Привлечение новых подписчиков. Указывайте цену.

11 лет назад
rusamaha
Кирилл 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров