Живые подписчики для группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок110 просмотров

Жду ваших предложений по продвижению группы http://vk.com/alexbell_com_ua

Также интересует и фейсбук: https://www.facebook.com/alexbell.com.ua

Требуется увеличение количества живых подписчиков до 2000.

Важно: большая часть - место проживание Одесса, остальные -только Украина.

Соц группа связана с интернет-магазином компании, а также сетью магазинов по Одессе.

Только живые подписчики.

Рассмотрю любые предложения по продвижению и ваши цены.

11 лет назад
margareta
Рита 
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров