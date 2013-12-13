Рассылка приглашений

Требуется человек для рассылки приглашений в одну из групп в соц. сети "Одноклассники". Больше ничего делать по работе в группе не надо.

Требования к рассылке:

1. Осуществляется в ручную

2. Только определенный город

3. Только определенный пол

4. Честность

5. Скорость

Предлагайте свои цены.