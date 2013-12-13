Рассылка приглашений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок134 просмотра

Требуется человек для рассылки приглашений в одну из групп в соц. сети "Одноклассники". Больше ничего делать по работе в группе не надо.

Требования к рассылке:

1. Осуществляется в ручную

2. Только определенный город

3. Только определенный пол

4. Честность

5. Скорость

Предлагайте свои цены.

11 лет назад
abuaisha
Магас 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров