7 однотипных постов в паблик ВК.

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Завершен1 заявка144 просмотра

В общем все просто, менять нужно картинки, название, и цену. Картинки дам, названия дам, цену дам. Сделать может любой. А мне лень.

Цены, как всегда, ваши.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все быстро и отлично, понимает то, что нужно. Рекомендую.
Задание объясняет понятно, вовремя указывает на правки, оплата быстро и без лишних слов. Рекомендую работать с таким заказчиком, как Ярослав!

Заявки фрилансеров

JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад