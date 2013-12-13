Создание/ведение групп с соц.сетях. (в вконтакте,фейсбуке,одноклассниках,твиттере)
Раскрутить группу вконтакте на казань
Раскрутить группу вконтакте на казань https://vk.com/club61952929 . Группа по продаже нижнего белья, и прочих товаров. Нужно сделать 1. 2000 участников из казани только девушки, 2.Настроить таргетированную рекламу в подобных пабликах
3.Сделать новогоднюю распродажу наполнить группу продающими призывами, типо участникам группы 20% скидка и тому подобное. 4. Сделать 10 акаунтов которые будут ежедневно приглашать в группу цельевую аудиторию.
5.оформить меню и и стиль группы как здесь http://vk.com/club32011090 Прошу писать стоимость по каждому пункту, оплата только по факту, рассматриваются только компетентные фрилансеры.
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