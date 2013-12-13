Раскрутить группу вконтакте на казань https://vk.com/club61952929 . Группа по продаже нижнего белья, и прочих товаров. Нужно сделать 1. 2000 участников из казани только девушки, 2.Настроить таргетированную рекламу в подобных пабликах

3.Сделать новогоднюю распродажу наполнить группу продающими призывами, типо участникам группы 20% скидка и тому подобное. 4. Сделать 10 акаунтов которые будут ежедневно приглашать в группу цельевую аудиторию.

5.оформить меню и и стиль группы как здесь http://vk.com/club32011090 Прошу писать стоимость по каждому пункту, оплата только по факту, рассматриваются только компетентные фрилансеры.