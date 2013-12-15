PR Менеджер ресторана (Англ. яз.)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка173 просмотра

На постоянную удаленную работу приглашается PR Менеджер. Задачи: В кротчайшие сроки занять передовые позиции в поисковиках, развитие соц. сети., контроль "позитивного фона" проекта, оперативное реагирование на негатив...

Обязанности: Написание обзоров, статей и прочего, ведение блога, администрирование форума, ответ на письма клиентов, прием заказов, создание условий для максимальной видимости и "слышимости" проекта в интернете. Ежедневный отчет о проделанной работе. Оплата договорная, полный 8-ми час рабочий день 5/7. Качественный Английский, является необходимым условием, место раскрутки проекта КАНАДА!

Написание статей
11 лет назад
bordertr
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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