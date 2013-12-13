Нужно раскрутить группу в одноклассниках

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок161 просмотр

Добрый день!

Требуется привлечь в группу в одноклассниках реальных "живых" участников, без ботов и без спама. Начнем с 1000 человек, а там продолжим (в перспективе нужно 30000 чел).

Тематика: остров Крит

Аудитория: Россия, Украина.

В группе сейчас уже более 30000 чел.

100% предоплата исключена.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

Спасибо!

11 лет назад
IvanSusanin
Андрей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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