Ведение группы Вконтакте, туристической тематики. Наполнение от 3-х постов в день. Привлечение новых подписчиков. Указывайте цену.
Нужно оформить группу
Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.
Заявки фрилансеров
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