Нужно оформить группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки123 просмотра

Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.

11 лет назад
klimenko1978
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров