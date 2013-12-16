Создать группу в ВК.

Доброго времени суток!

У меня есть своя группа в ВК по аренде квартир. Мне необходимо сделать ее красивой и что самое главное функциональной и понятной пользователю. Чтобы человеку было удобно найти подходящую ему квартиру. Чтобы было интересно … Оформление и функционал, последующая раскрутка и продвижение в соц. сети. Хочу чтобы группа была лучшая в Одесском регионе.

Кто умеет делать такие вещи, пишите, буду рад предложению.

С уважением, Александр.