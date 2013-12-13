Имидж и PR-кампания в интернете

Добрый день. Хотим получить от вас КП по пиар проекту нашей компании в интернете.

Сайт www.nutiva.ru

Группа ВК http://vk.com/club62268814

Нужна реклама для целевой аудитории.

При отклике на заявку нужна презентация того, что намерены делать ( тут можно коротко, чтобы вектор мысли поймать). Сразу хотел бы сообщить что проект долгосрочный и те, кто хочет сделать сорвать и сбежать...мимо. оценивайте свое и наше время....