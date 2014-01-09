У важаемые фрилансеры, нужна качественная информация по продвижению групп вконтакте. Жду Ваших предложений.
1000 подписчиков в группе Вконтакте
Есть совершенно новая группа по заработку в Интернет без географической привязки.
Нужно привести туда 1000 людей, с гарантией того, что группу не забанят, а пользователи не исчезнут через пару месяцев.
Указывайте стоимость и сроки, оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ведение группы Вконтакте, туристической тематики. Наполнение от 3-х постов в день. Привлечение новых подписчиков. Указывайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Жду ваших предложений по продвижению группы http://vk.com/alexbell_com_ua Также интересует и фейсбук: https://www.facebook.com/alexbell.com.ua Требуется увеличение количества живых подписчиков до 2000. Важно: большая часть - место проживание Одесса, остальные -только Украина. Соц ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется привлечь в группу в одноклассниках реальных "живых" участников, без ботов и без спама. Начнем с 1000 человек, а там продолжим (в перспективе нужно 30000 чел). Тематика: остров Крит ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянную удаленную работу приглашается PR Менеджер. Задачи: В кротчайшие сроки занять передовые позиции в поисковиках, развитие соц. сети., контроль "позитивного фона" проекта, оперативное реагирование на негатив... Обязанности: Написание обзоров, статей ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для рассылки приглашений в одну из групп в соц. сети "Одноклассники". Больше ничего делать по работе в группе не надо. Требования к рассылке: 1. Осуществляется в ручную 2. Только ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
В общем все просто, менять нужно картинки, название, и цену. Картинки дам, названия дам, цену дам. Сделать может любой. А мне лень. Цены, как всегда, ваши.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Раскрутить группу вконтакте на казань https://vk.com/club61952929 . Группа по продаже нижнего белья, и прочих товаров. Нужно сделать 1. 2000 участников из казани только девушки, 2.Настроить таргетированную рекламу в подобных пабликах 3.Сделать новогоднюю распродажу наполнить ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание/ведение групп с соц.сетях. (в вконтакте,фейсбуке,одноклассниках,твиттере)Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад