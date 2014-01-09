1000 подписчиков в группе Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок161 просмотр

Есть совершенно новая группа по заработку в Интернет без географической привязки.

Нужно привести туда 1000 людей, с гарантией того, что группу не забанят, а пользователи не исчезнут через пару месяцев.

Указывайте стоимость и сроки, оплата по факту.

11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

DenisBlack
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад
$9
1 день
Все отлично. Исполнитель на связи, не пропадает, результат успешный = сотрудничество продуктивное.
Очень приятный и грамотный заказчик. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

DenisBlack
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад