Раскрутить уникальную группу, наша группа, http://vk.com/public59759219 наши цели 1.Набрать 200 000 подписчиков 2.убрать всех трупов 3.социальная активноcть >5% не менее 2000 подписчиков в день?
Оформление группы ВК (аватар +меню) и установка
Добрый день, уважаемые коллеги фрилансеры.
Требуется:
Сделать для наших 20 групп студенческой тематики 1 комплект: новогодний аватар + баннер. При клике на баннер = открывается страница (тот же баннер) меню с кликабельными разделами. Все должно быть круто и ПРЯНИЧНО! По Новгоднему и одновременно показывать что профессионалы работают.
Соответственно после утверждения оформления нами установить его в группы (вики-разметка)
Пожелания есть, разделы для меню есть.
Цена проекта – 1.500 руб.
Так же требуется на постоянку удаленно специалист по оформлению групп в соц сетях. 1 группа = 400 руб.
Заказы есть постоянно от 10 в месяц.
Оплата постфактум (по-этапно) или СБР – на ваш выбор!
Указывайте сразу свой логин скайп!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Хотим получить от вас КП по пиар проекту нашей компании в интернете. Сайт www.nutiva.ru Группа ВК http://vk.com/club62268814 Нужна реклама для целевой аудитории. При отклике на заявку нужна презентация ...Закрыт11 лет назад
Есть совершенно новая группа по заработку в Интернет без географической привязки. Нужно привести туда 1000 людей, с гарантией того, что группу не забанят, а пользователи не исчезнут через пару месяцев. Указывайте стоимость и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
У важаемые фрилансеры, нужна качественная информация по продвижению групп вконтакте. Жду Ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ведение группы Вконтакте, туристической тематики. Наполнение от 3-х постов в день. Привлечение новых подписчиков. Указывайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Жду ваших предложений по продвижению группы http://vk.com/alexbell_com_ua Также интересует и фейсбук: https://www.facebook.com/alexbell.com.ua Требуется увеличение количества живых подписчиков до 2000. Важно: большая часть - место проживание Одесса, остальные -только Украина. Соц ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется привлечь в группу в одноклассниках реальных "живых" участников, без ботов и без спама. Начнем с 1000 человек, а там продолжим (в перспективе нужно 30000 чел). Тематика: остров Крит ...Закрыт11 лет назад
На постоянную удаленную работу приглашается PR Менеджер. Задачи: В кротчайшие сроки занять передовые позиции в поисковиках, развитие соц. сети., контроль "позитивного фона" проекта, оперативное реагирование на негатив... Обязанности: Написание обзоров, статей ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для рассылки приглашений в одну из групп в соц. сети "Одноклассники". Больше ничего делать по работе в группе не надо. Требования к рассылке: 1. Осуществляется в ручную 2. Только ...Закрыт11 лет назад