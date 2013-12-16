Оформление группы ВК (аватар +меню) и установка

Добрый день, уважаемые коллеги фрилансеры.

Требуется:

Сделать для наших 20 групп студенческой тематики 1 комплект: новогодний аватар + баннер. При клике на баннер = открывается страница (тот же баннер) меню с кликабельными разделами. Все должно быть круто и ПРЯНИЧНО! По Новгоднему и одновременно показывать что профессионалы работают.

Соответственно после утверждения оформления нами установить его в группы (вики-разметка)

Пожелания есть, разделы для меню есть.

Цена проекта – 1.500 руб.

Так же требуется на постоянку удаленно специалист по оформлению групп в соц сетях. 1 группа = 400 руб.

Заказы есть постоянно от 10 в месяц.

Оплата постфактум (по-этапно) или СБР – на ваш выбор!

Указывайте сразу свой логин скайп!