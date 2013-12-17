Продвижение услуги караоке в SMM

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки179 просмотров

Продвижение услуги аренда и продажа караоке, звука, света в SMM.

Есть лендинг kus5.com.ua - нужно на него направить максимальное кол-во целевых клиентов.

Готов платить за конкретный результат. Без гарантий не работаю. За воздух не плачу.

11 лет назад
dvigatel5
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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