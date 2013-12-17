Ведущий проекта в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок336 просмотров

Требуется ответственный менеджер.

Главные требования - ответственность

Ведение групп в соц. сетях

Привлечение новых участников.

Общение с аудиторией.

Наполнение групп свежим контентом.

Ничего сложного на самом деле нет - выбранного исполнителя обучу всему сама

11 лет назад
millanst
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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