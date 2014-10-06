Заполнить группу Вконтакте живыми участниками

Необходимо заполнить группу Вконтакте спортивной тематики живыми участниками (не ботами и не пустыми аккаунтами). Группа новая, без участников пока. Участники нужны только из одного города - Тольятти.

Сообщите цену за 1000 вступивших. Если есть возможность, то сообщите, сколько вообще можно привлечь в группу из этого города (если это можно спрогнозировать). Начать можно с 1-2 тысяч участников. Если качество аудитории нас устроит, то можно продолжить заполнять группу по максимуму.