Заполнить группу Вконтакте живыми участниками

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки180 просмотров

Необходимо заполнить группу Вконтакте спортивной тематики живыми участниками (не ботами и не пустыми аккаунтами). Группа новая, без участников пока. Участники нужны только из одного города - Тольятти.

Сообщите цену за 1000 вступивших. Если есть возможность, то сообщите, сколько вообще можно привлечь в группу из этого города (если это можно спрогнозировать). Начать можно с 1-2 тысяч участников. Если качество аудитории нас устроит, то можно продолжить заполнять группу по максимуму.

11 лет назад
titanik1979
Роман 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$28
7 дней
Хоть и сотрудничества не получилось, но оставлю положительный отзыв. После начала работ заполнение группы шло очень вяло. Поэтому Богдан сам предложил, если ситуацию не сможет исправить, то сделает возврат денег. Так и сделали. Ну что же, бывает. Главное, что исполнитель оказался порядочным человеком.
Рекомендую Романа, как хорошего заказчика и понимающего человека.

Заявки фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Ежедневное добавление друзей и в группу ВК

    $100

    Необходим человек, коорый ежедневно в течение месяца будет добавлять мне новых друзей и пополнять группу ВК. В том числе, публиковать посты в 7.00, 12.00, 18.00 и 21.00, обновлять акции группы и аватарки, добавлять отзывы. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать группу в ВК.

    Доброго времени суток! У меня есть своя группа в ВК по аренде квартир. Мне необходимо сделать ее красивой и что самое главное функциональной и понятной пользователю. Чтобы человеку было удобно найти подходящую ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление группы ВК (аватар +меню) и установка

    $50

    Добрый день, уважаемые коллеги фрилансеры. Требуется: Сделать для наших 20 групп студенческой тематики 1 комплект: новогодний аватар + баннер. При клике на баннер = открывается страница (тот же баннер) меню с кликабельными разделами. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Имидж и PR-кампания в интернете

    Добрый день. Хотим получить от вас КП по пиар проекту нашей компании в интернете. Сайт www.nutiva.ru Группа ВК http://vk.com/club62268814 Нужна реклама для целевой аудитории. При отклике на заявку нужна презентация ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1000 подписчиков в группе Вконтакте

    Есть совершенно новая группа по заработку в Интернет без географической привязки. Нужно привести туда 1000 людей, с гарантией того, что группу не забанят, а пользователи не исчезнут через пару месяцев. Указывайте стоимость и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно оформить группу

    Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Живые подписчики для группы

    Жду ваших предложений по продвижению группы http://vk.com/alexbell_com_ua Также интересует и фейсбук: https://www.facebook.com/alexbell.com.ua Требуется увеличение количества живых подписчиков до 2000. Важно: большая часть - место проживание Одесса, остальные -только Украина. Соц ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад