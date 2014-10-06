Необходим человек, коорый ежедневно в течение месяца будет добавлять мне новых друзей и пополнять группу ВК. В том числе, публиковать посты в 7.00, 12.00, 18.00 и 21.00, обновлять акции группы и аватарки, добавлять отзывы. ...
Заполнить группу Вконтакте живыми участниками
Необходимо заполнить группу Вконтакте спортивной тематики живыми участниками (не ботами и не пустыми аккаунтами). Группа новая, без участников пока. Участники нужны только из одного города - Тольятти.
Сообщите цену за 1000 вступивших. Если есть возможность, то сообщите, сколько вообще можно привлечь в группу из этого города (если это можно спрогнозировать). Начать можно с 1-2 тысяч участников. Если качество аудитории нас устроит, то можно продолжить заполнять группу по максимуму.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! У меня есть своя группа в ВК по аренде квартир. Мне необходимо сделать ее красивой и что самое главное функциональной и понятной пользователю. Чтобы человеку было удобно найти подходящую ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые коллеги фрилансеры. Требуется: Сделать для наших 20 групп студенческой тематики 1 комплект: новогодний аватар + баннер. При клике на баннер = открывается страница (тот же баннер) меню с кликабельными разделами. ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Раскрутить уникальную группу, наша группа, http://vk.com/public59759219 наши цели 1.Набрать 200 000 подписчиков 2.убрать всех трупов 3.социальная активноcть >5% не менее 2000 подписчиков в день?Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Хотим получить от вас КП по пиар проекту нашей компании в интернете. Сайт www.nutiva.ru Группа ВК http://vk.com/club62268814 Нужна реклама для целевой аудитории. При отклике на заявку нужна презентация ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть совершенно новая группа по заработку в Интернет без географической привязки. Нужно привести туда 1000 людей, с гарантией того, что группу не забанят, а пользователи не исчезнут через пару месяцев. Указывайте стоимость и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
У важаемые фрилансеры, нужна качественная информация по продвижению групп вконтакте. Жду Ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброе время суток нужно оформление группы, нарисовать красивый аватор,оформить красивое меню. Жду примеров вашей работы с ценами .плюс нужно будет поработать с приглашении. Тематика кондиционеры,вентиляция и отопление.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ведение группы Вконтакте, туристической тематики. Наполнение от 3-х постов в день. Привлечение новых подписчиков. Указывайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Жду ваших предложений по продвижению группы http://vk.com/alexbell_com_ua Также интересует и фейсбук: https://www.facebook.com/alexbell.com.ua Требуется увеличение количества живых подписчиков до 2000. Важно: большая часть - место проживание Одесса, остальные -только Украина. Соц ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад