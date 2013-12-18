Здравствуйте, коллеги :) Требуется несколько человек для ведения аккаунтов в соцсетях. Профиль предоставляю. Требования минимальные - немного оживить аккаунт - в день до трех публикации (статусы, посты), несколько фото. ...
Требуется ручная регистрация на досках объявлений
Добрый день, нуждаюсь в качественной услуге РУЧНОЙ.
Что необходимо:
1 - находить доски объявлений бесплатные но реальные не спамные, регистрироваться в них, оставлять предложение + ссылка на сайт.
Принимаются городские порталы с досками и тому подобное.
2 - Профильные форумы, блоги, группы в соц сетях - регистрация и размещение тем реальных не спам! ведение тем. Прикрепление тем.
3 - Размещение пресс-релизов.
4 - Ваше предложение, куда можно впихнуть информацию с ссылкой БЕЛЫМ методом.
5 - Регион: Киев и область,
Условия:
1 - Применение сервисов, автоматических рассылок, спама и т.д. НЕ допускается.
2 - Оплата за результат, то есть когда исполнитель предоставляет "размещенный объект", промодерированый и утвержденный.
3 - Вознаграждение за работу: ценника я не знаю на данную услугу, поэтому прошу писать предложения что вы можете и сколько это будет стоить.
Тематика сайта -установка и производство натяжных потолков
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