Требуется ручная регистрация на досках объявлений

Добрый день, нуждаюсь в качественной услуге РУЧНОЙ.

Что необходимо:

1 - находить доски объявлений бесплатные но реальные не спамные, регистрироваться в них, оставлять предложение + ссылка на сайт.

Принимаются городские порталы с досками и тому подобное.

2 - Профильные форумы, блоги, группы в соц сетях - регистрация и размещение тем реальных не спам! ведение тем. Прикрепление тем.

3 - Размещение пресс-релизов.

4 - Ваше предложение, куда можно впихнуть информацию с ссылкой БЕЛЫМ методом.

5 - Регион: Киев и область,

Условия:

1 - Применение сервисов, автоматических рассылок, спама и т.д. НЕ допускается.

2 - Оплата за результат, то есть когда исполнитель предоставляет "размещенный объект", промодерированый и утвержденный.

3 - Вознаграждение за работу: ценника я не знаю на данную услугу, поэтому прошу писать предложения что вы можете и сколько это будет стоить.

Тематика сайта -установка и производство натяжных потолков