Нужно набрать 1000 подписчиков в группу ВК.
Вести несколько аккаунтов в соцсетях
Здравствуйте, коллеги :)
Требуется несколько человек для ведения аккаунтов в соцсетях.
Профиль предоставляю.
Требования минимальные - немного оживить аккаунт - в день до трех публикации (статусы, посты), несколько фото.
Остальные подробности при личном общении.
Пожалуйста, в заявках укажите стоимость вашей работы.
Спасибо :)
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