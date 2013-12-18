Вести несколько аккаунтов в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок202 просмотра

Здравствуйте, коллеги :)

Требуется несколько человек для ведения аккаунтов в соцсетях.

Профиль предоставляю.

Требования минимальные - немного оживить аккаунт - в день до трех публикации (статусы, посты), несколько фото.

Остальные подробности при личном общении.

Пожалуйста, в заявках укажите стоимость вашей работы.

Спасибо :)

11 лет назад
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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