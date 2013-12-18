Сотрудники на постоянное ведение/наполнение форума

Здравствуйте!

Необходимо 5 опытных и креативных, свободных в общении сотрудников для ведения форума, разных веток, тем, преимущественно по косметике и бытовой химии. Обязанности: имитация дискуссий, наполнение материалами. Требования: ответственность, быть на связи в рабочее время. Предпочтение при приеме на работу отдается кандидатам, имеющим свои аккаунты в социальных сетях, в ЖЖ. Зарплата сдельная, выплачивается каждые 2-3 дня по итогу отчёта о проделанной работе. Заявки сюда, будет тестовая задача.