Необходимо заполнить группу Вконтакте живыми участниками (не ботами и не пустыми аккаунтами).

Группа новая, без участников пока.

Участники нужны только из одного города — Киев.

Сообщите цену за 1000 вступивших.

Если есть возможность, то сообщите, сколько вообще можно привлечь в группу из этого города (если это можно спрогнозировать).

Начать можно с 1 тысячи участников. Если качество аудитории нас устроит, то можно продолжить заполнять группу по максимуму.