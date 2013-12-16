Грамотно отредактировать Яндекс.директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок176 просмотров

Необходимо грамотно отредактировать существующее малопродуктивное объявление в Яндекс.Директ, чтобы оно работало правильно, плодотворно и приносило клиентов.

11 лет назад
neon_xt
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров