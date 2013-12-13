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Настроить яндекс директ
У меня маааленький магазинчик и мааааленький бюджет.
Нужно настроить яндекс директ.
Жду ответа как соловей лета.
Спасибо!
Всех с наступающим НГ))
Рита
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